58-годишна жена постави световен рекорд на Гинес във фитнеса

58-годишна майка на пет деца и баба на 12 внуци счупи световния рекорд за най-дълъг планк.

На 27 март ДонаДжийн Уайлд от Албърта, Канада, постави нов рекорд за най-дълъг планк за жена - 4 часа, 30 минути и 11 секунди, съобщиха от "Рекордите на Гинес".

