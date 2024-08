Жена счупи рекорд на Гинес за най-широк език (ВИДЕО)

С ветовният рекорд за най-широк женски език е счупен за първи път от 10 години насам. Няма нужда да променяте настройките на дисплея си - прочетохте го правилно.

Гордата притежателка на езика е Британи Лакайо. Нейният език е с размери 7,9 см в най-широката си част. Това е приблизително ширината на кредитна карта.

Световните рекорди на Гинес потвърдиха, че езикът на Лакайо е надминал предишния рекорд от 7,33 сантиметра, който се държеше от американката Емили Шленкър в продължение на 10 години. Бащата на Шленкер - Байрън, също държеше съответния мъжки рекорд за кратко, преди да бъде изместен от Брайън Томпсън, чиято ширина на езика беше измерена на все още неподобрения от 8,88 сантиметра рекорд.

Brittany Lacayo from the USA has been verified as having the world's widest tongue at 7.90 cm (3.11 in) 😝 pic.twitter.com/32UqA7lj4U