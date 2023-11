Започва кастрацията на хипопотамите на Пабло Ескобар

В ъв вторник в Колумбия започна стерилизацията на хипопотами, потомци на животни, внесени и отглеждани незаконно от покойния наркобарон Пабло Ескобар през 80-те години на миналия век, съобщава Асошиейтед прес.

Два мъжки хипопотама и една женска са подложени на хирургическа стерилизация, съобщиха органите по опазване на околната среда. Това е част от по-мащабните усилия на правителството да контролира популацията на повече от 100 от бозайниците, които се разхождат без надзор в околността около бившето имение на Ескобар.

Pablo Escobar's feral hippos face cull in Colombia https://t.co/kePdnAKv6V

Планът включва стерилизация на 40 хипопотама годишно, прехвърляне на някои от тях в други държави и евентуално евтаназия.

Хипопотамите, които са се разпространили от имението на Ескобар в близките реки, където благоденстват, нямат естествени врагове в Колумбия и са обявени за инвазивен вид, който може да наруши екосистемата.

Група хипопотами са докарани през 80-те години на миналия век в Хасиенда Наполес - частната зоологическа градина на Ескобар, която се превръща в туристическа атракция след смъртта му през 1993 г. Повечето от потомците на тези животни живеят днес свободно в реките и се размножават без контрол.

Стерилизацията отнема време, тъй като откриването и улавянето на териториалните, агресивни тритонни животни е сложно, казва Давид Ечевери Лопес, началник на службата по околна среда, отговарящ за плана.

Дъждовете в района са усложнили усилията за залавяне на животните. По-голямото количество трева означава, че „те имат свръхпредлагане на храна, така че слагането на примамки за залавянето им става още по-сложно“, обясни Ечевери.

Правителството изчислява, че в Колумбия има 169 хипопотама, особено в басейна на река Магдалена, и че ако не се вземат мерки, до 2035 г. те може да достигнат 1000 екземпляра.

Hippos descended from drug kingpin Pablo Escobar's pets being sterilised by Colombian government https://t.co/TiGiTd8MzR