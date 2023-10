Наркотайните на океана: Вижте самолета с дрога на Пабло Ескобар (СНИМКИ/ВИДЕО)

О станките от самолет, който се разби, докато превозваше наркотици за известния колумбийски наркобарон Пабло Ескобар, са на дъното на океана край Бахамските острови вече 43 години.

Машината Curtiss C-46 Commando излита от пистата на 15 ноември 1980 г. и се разбива във водите на Атлантическия океан. Фотографът Кен Кийфър направи серия от снимки на останките. Кийфър се занимава с подводна фотография и е известен с уникалните си изображения.

Стърчащ над водата в плитчините от южната страна на остров Норманс Кей, този самолет е обвит в митове и легенди. Историята е била разказвана и преразказвана толкова много пъти, че е трудно да се отделят фактите от измислицата.

Plane of Pablo Escobar in the Bahamas pic.twitter.com/0ZJ5dembjI