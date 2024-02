Започна Седмицата на модата в Париж

В понеделник в Париж започна Седмицата на модата под погледа на първата дама на Франция Брижит Макрон, предаде АФП.

В продължение на девет дни колекциите си дамска мода за сезона есен-зима 2024/2025 г. ще представят най-големите парижки и чуждестранни модни къщи.

And #VogueWorld: Paris makes trois! This year, the fashion and revelry continues with Vogue World coming to life on the famed Place Vendôme on Sunday, June 23 to kick off Haute Couture week—just before the #Olympics. Mark your calendars and learn more here https://t.co/IAqYqikDek pic.twitter.com/8tkp1VkcQ8