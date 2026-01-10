Свят

Сирийската армия установи пълен контрол над квартал в Алепо

10 януари 2026, 11:59
Сирийската армия установи пълен контрол над квартал в Алепо
Източник: БТА

С ирийската правителствена армия съобщи, че е установила пълен контрол над единия от кварталите на град Алепо, където водеше боеве с отрядите на местни кюрдски бойци, съобщиха агенциите.

"Обявяваме край на операцията по възстановяването на пълния контрол на силите за сигурност в алепския квартал "Шейх Максуд", посочват военните в изявление, разпространено от държавните медии. Правителствените сили същевременно предупредиха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат. Според кореспондентите на Франс прес в Алепо в града все още продължава да се чува грохот от артилерийски обстрели.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Сирийска армия Алепо Шейх Максуд Кюрдски бойци Боеве Контрол Военна операция Правителствени сили Артилерийски обстрели Сирия
Горски пожари изпепелиха домове в Австралия

Горски пожари изпепелиха домове в Австралия

Свят Преди 33 минути

Щатският премиер Джасинта Алън каза, че хиляди пожарникари работят на терен за потушаване на пламъците

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Свят Преди 1 час

Риалити звезди се обединяват около обща кауза

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Свят Преди 2 часа

Това означава, че е "много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори"

<p>&quot;Зимният сезон е стрес тест за нашето тяло&quot;</p>

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

България Преди 2 часа

"Няколко килограма отгоре не са проблем, но затлъстяването е риск за сърцето", предупреди лекарят

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

Свят Преди 2 часа

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета

<p>Той направи Армения първата християнска държава в света</p>

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

България Преди 3 часа

Служението му било съпроводено с трудности заради намесата на императорите в църковните дела

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

България Преди 3 часа

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия

Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?

България Преди 4 часа

Пет са мисиите на медицинските хеликоптери само от началото на 2026 година

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Свят Преди 4 часа

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към Гренландия“

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 4 часа

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Свят Преди 5 часа

Настройките на „Грок“ са вече променени

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Свят Преди 5 часа

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Свят Преди 5 часа

Сянката на интервенционисткия орел надвисва над всички, каза Иван Мордиско

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Свят Преди 5 часа

Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Свят Преди 5 часа

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г.

<p>Геополитически разлом: Иран обвини&nbsp;САЩ в подклаждане на хаос</p>

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 5 часа

Иран осъжда "продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ"

Всичко от днес

