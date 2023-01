Забуленият в мистерия Волф Месинг – личният магьосник на Сталин

М агьосник, хипнотизатор, ясновидец и екстрасенс, личността на Волф Месинг наистина е забулена в голяма мистерия. Хитлер се страхувал от него, а Сталин и Берия приемали думите му много сериозно. Въпреки това отделянето на легендите и митовете от действителността е почти невъзможно.

Казват, че добрият магьосник никога не разкрива тайните си и това твърдение отговаря напълно за Волф Месинг. Животът на самопровъзгласилия се за екстрасенс със сигурност е много сложен и разграничаването на истината от измислицата е наистина трудна задача.

Не е известно дали Михаил Булгаков е чувал за Месинг, но е много вероятно обаче. Като цяло всички трикове, които е известно, че са дело на Месинг, са били много сходни с тези, които Воланд изпълнява в прочутия роман "Майстора и Маргарита".

Легендите и митовете са станали неразделна част от историята за Месинг. Как обаче той е омагьосал хора като Мерилин Монро и Йосиф Сталин?

Нека видим:

Малка част от живота на Месинг може да се определи като категоричен факт и дори подробностите около раждането му са в най-добрия случай неясни. Според някои източници той е роден през 1874 г., а според други - през 1899 г. За място на раждането му се определя Гура Калвария, еврейско село, разположено близо до Варшава, Полша. Смята се, че майка му е починала, когато той е бил малък, докато баща му, Хаим Месинг, се е оженил повторно и е имал още две деца.

Анкедоти, свързани с живота му не липсват. Първият такъв е свързан с напускането на дома му.

Казва се, че напуска дома си в ранна възраст, може би дори бяга, и хваща влак за Берлин. По време на това пътуване са забелязани първите признаци на специалните му телепатични способности. Тъй като не можел да си позволи билет, младият Месинг се промъкнал във влака и се скрил под една седалка с надеждата, че контрольорът няма да го види.

Планът се провалил, но бързомислещият Месинг грабнал стар вестник и опитал късмета си, като го подал на контрольора и заявил, че това е неговият билет. "Ти си странна птица, знаеш ли?“, казал инспекторът. "Защо се криете, когато имате билет?" В този момент Месинг осъзнал, че има невероятна сила да убеждава хората.

Животът му в Берлин бил труден и той се справял както може. Беден и недохранен, здравето му се влошило. Случайна среща при лекаря обаче го отвежда в един цирк, който променя живота му завинаги.

Циркът "Буш" дава възможност на Месинг да покаже телепатичните си способности и не след дълго публиката е хипнотизирана от неговото представление. Той очевидно четял мислите на присъстващите и след това изпълнявал прости задачи, които те му съобщавали по телепатичен път.

За мнозина номерът му бил нещо повече от трик - истинска магия и ясновидство.

По-късно Месинг описва способностите си като научно обосновани. "Това не е четене на мисли, а разчитане на мускули. Когато хората мислят усилено за нещо, мозъчните клетки предавали импулси към всички мускули на тялото. Техните движения, невидими за окото, могат лесно да бъдат усетени“, споделя той.

През голяма част от времето Месинг държал човека, чиито мисли се опитвал да прочете, като очевидно откривал фините движения на мускулите, които издавали мислите му, докато мозъкът работел. Той твърди, че тази дарба работи и в двете посоки, тъй като можел да излъчва мисловни внушения, които да променят възприятията на всяка набелязана цел - така например кондукторът на влака повярвал, че късчето хартия е билет.

