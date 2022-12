За първи път в историята: Съдят филмово студио заради трейлър

П отребители купуват от Amazon филма "Вчера си е за вчера", заради любимата си актриса Ана де Армас. Оказва се обаче, че кубинката присъства в трейлъра, но не и във филма.

Конър Улф и Питър Ружа плащат 3.99 долара, за да наемат филма от стрийминг платформата.

Двамата се чувстват подведени, когато осъзнават, че красавицата въобще не играе във "Вчера си е за вчера".

Movie studios can be sued under false advertising laws if they release deceptive movie trailers, a federal judge ruled on Tuesday.https://t.co/syaQb5I1ly