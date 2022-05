Ана де Армас се е снимала в американски филми, без да знае езика

А ктьорският път на Ана де Армас е изключително интересен и впечатляващ: тя влезе в ролята холограма в научнофантастичния филм „Blade Runner 2049“, превърна се в момиче на Бонд в „No Time To Die“, партнира си с Бен Афлек в психологическия трилър „Deep Water“, а сега ще играе Мерилин Монро в биографичния филм на Netflix „Blonde“.

За да добие точния акцент на Монро, Де Армас е ходила на уроци в продължение на девет месеца. А само преди десетилетие известната актриса дори не е говорила английски език.

ana de armas, i love you in every universe pic.twitter.com/8qcgGMeYtz

Ана Де Армас е родена в Куба и получава първите си големи роли в Испания. През 2014 г. тя се мести в Ел Ей, въпреки че не познава никого и не говори английски език.

Тя е ходила на уроци по английски четири месеца, но въпреки това не успяла да го усъвършенства толкова бързо. Когато успява да влезе в първите си големи роли във филмите „War Dogs“ с Майлс Телър или „Knock Knock“ с Киану Рийвс, тя е трябвало да научи репликите си фонетично, запомняйки звуците. Тя разказва, че въобще "не е била сигурна какво казва" в „Knock Knock“.

Вероятно фактът, че „Knock Knock“ всъщност е бил заснет в Чили с местен екип, ѝ е помогнал.

Warren Ellis says ‘Blonde’ starring Ana de Armas is Andrew Dominik’s masterpiece: “I think that’s Andrew’s masterpiece. It’s unbelievable. It’s something else.”



(https://t.co/BUqrRGOPNc) pic.twitter.com/W9m33WoTgd