Бен Афлек и момичето на Бонд Ана де Армас сложиха край на връзката си

Х оливудският актьор Бен Афлек и Ана де Армас, която също се изявява като актриса, се разделиха след продължила близо година връзка, пише сп. "Пийпъл".

Ben Affleck and Ana de Armas Split, Says Source: 'They Are in Different Points in Their Lives'​ https://t.co/EaKPmqL9m9