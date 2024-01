Странната история около гроба на Коперник

Н иколай Коперник е астрономът, който преди пет века обясни, че Земята се върти около слънцето, а не обратното. Истински ренесансов човек, той също бил математик, инженер, писател, икономически теоретик и лекар.

След смъртта си през 1543 г. във Фромборк, Полша, Коперник бил погребан в местната катедрала. През следващите векове местоположението на гроба му обаче било изгубено от историята.

Кой е Коперник?

Николай Коперник е роден в Торун през 1473 г. Той бил най-малкото от четири деца, родени в семейството на местен търговец.

След смъртта на баща му чичото на Коперник поел отговорността за неговото образование. Първоначално Коперник учел в университета в Краков между 1491 и 1494 г., а по-късно в италиански университети в Болоня, Падуа и Ферара.

След като изучавал медицина, каноническо право, математическа астрономия и астрология, Коперник се завърнал у дома през 1503 г. След това работил за своя влиятелен чичо Лукас Ваценроде Младши, който бил принц-епископ на Вармия.

Коперник работил като лекар, докато продължавал своите изследвания в областта на математиката. По онова време както астрономията, така и музиката се считали за клонове на математиката.

През този период той формулирал две влиятелни икономически теории. През 1517 г. развил теорията за количеството на парите, която по-късно била преформулирана от Джон Лок и Дейвид Хюм и популяризирана от Милтън Фридман през 60-те години. През 1519 г. Коперник също така въвел концепцията, известна сега като Закон на Грешам - паричен принцип, отнасящ се до обръщението и оценката на парите.

Моделът на Коперник за Вселената

Крайъгълният камък в приноса на Коперник към науката е неговият революционен модел на Вселената. Противно на известния тогава модел на Птолемеите, който твърдял, че Земята е центърът на Вселената, Коперник казал, че Земята и другите планети се въртят около слънцето.

Освен това успял да сравни размерите на планетарните орбити, като ги изразил по отношение на разстоянието между Слънцето и Земята.

Коперник се опасявал как работата му ще бъде приета от църквата и колегите му учени. Неговият магнум опус „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ (За движението на небесните сфери) е публикуван малко преди смъртта му през 1543 г.

Публикуването на тази работа поставило началото на новаторски промени в разбирането на хората за Вселената, проправяйки път за бъдещите астрономи като Галилео, роден повече от 20 години след смъртта на Коперник.

Търсенето на Коперник

Катедралата Фромборк е последното място за почивка на повече от 100 души, повечето от които обаче лежат в безименни гробове.

Имало няколко неуспешни опита да се открият останките на Коперник през XVI-ти и XVII-ти век. Друг неуспешен опит бил направен от френския император Наполеон след битката при Ейлау през 1807 г. Той много уважавал Коперник като учен, математик и астроном.

През 2005 г. група полски археолози решили да се заемат с търсенето. Те били ръководени от историка Йежи Сикорски, който твърдял, че Коперник, служил като канон на катедралата Фромборк и би следвало да е бил погребан близо до олтара на катедралата, за който е отговарял по време на мандата си. Това бил олтарът на свети Вацлав, сега известен като олтарът на Светия кръст.

В близост до този олтар били открити 13 скелета, включително един непълен, принадлежащ на мъж на възраст между 60 и 70 години. Този конкретен скелет бил идентифициран като най-близкия до този на Коперник.

Криминалистика

Черепът на скелета послужил като основа за лицева реконструкция.

В допълнение към морфологичните изследвания, ДНК анализът често се използва за идентифициране на исторически или древни останки. В случая с предполагаемите останки на Коперник е възможна генетична идентификация поради добре запазеното състояние на зъбите.

