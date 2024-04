Наистина ли поколението Z не иска да работи и е разглезено?

Щ о е то поколение Z? Това са хората, родени между 1995 и 2010 година. И точно те трябва да запълнят големия дефицит на работна ръка, от който се оплакват редица държави. Но представителите на това поколение имат малко по-различни разбирания за работа, както обяснява германската обществена телевизия ARD в свой материал по темата, съобщи Deutsche Welle.

Балансът между работа и личен живот

"Чувствам се по-добре на работното място, ако имам достатъчно време и за други неща. Свободно време, време за семейството и приятелите", казва Леа Поос. 23-годишната германка е студентка и работи почасово във филмова компания в Майнц. Така тя е постигнала баланса между работата и личния живот. И високо оценява тази възможност. Тя ходи с удоволствие на работа и е по-ефективна, казва Леа.

Висшето училище в Майнц изследва отношението на поколението Z към кариерата и стига до заключението, че за неговите представители балансът между работа и личен живот е изключително важен. Авторите на изследването се допитват до студенти, които вече имат опит и на работния пазар. Близо 77% от тях посочват баланса между работа и свободно време като най-важния критерий за избор на работно място. На второ място е адекватното заплащане. Само малко над половината казват, че компанията трябва да им предлага добри възможности за развитие и реализация.

За Леа Поос удовлетворението на работното място е точно толкова важно, колкото и заплащането. Но ако трябва да избира, с приоритет за нея би бил здравословният баланс между работа и личен живот. Тя не би работила над 35 часа в седмицата. За нейния работодател - компанията Kontrastfilm - това не е проблем. Тя предлага гъвкаво работно време, свободен избор откъде да работиш и готвач в офиса, за да може екипът да обядва заедно. Генералният директор на Kontrastfilm Тиди фон Тийдеман казва, че тази политика се изплаща. "Когато направите съответните отстъпки пред младите служители, те идват на работа с различна енергия. Съвсем различно е, ако смятат, че са използвани само като евтина работна ръка", подчертава той пред ARD.

By implementing these behavioral changes, #GenerationZ can proactively improve their #MentalHealth, build resilience, and thrive in today’s challenging world.https://t.co/7UuzziETcz