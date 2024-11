Коя е мечтаната работа за поколението Z?

П роучване сред представителите на поколението Z в Instagram разкри идеалните работни места на това поколение - и те не са такива, каквито предполагате.

Според проучването, извършено от търсачката за онлайн курсове Class Central, най-желаната работа за поколението Z е моделството.

На второ място в класацията е художник, а на трето - фотограф, следван от гримьор, блогър, маркетинг, певица и личен треньор на местата от четвърто до осмо.

Този списък е съставен въз основа на анализ на използването на свързани с кариерата хаштагове в Instagram, като например #журналист или #парамедик. #модел и свързаните с него фрази като #modellife и #modelagency бяха използвани в 380 милиона публикации в Instagram, в резултат на което оглавиха класацията.

След личен треньор останалите 20 най-желани професии са, подредени по следния начин: актьор, инфлуенсър, блогър, танцьор, готвач, писател, YouTuber, моден дизайнер, създател на съдържание, спортист, фризьор и маникюрист.

Интересно е, че по-традиционните професии като лекар са на 24-то място с 18 300 000 хаштага, инженер - на 30-то място със 7 600 000 хаштага, адвокат - на 32-ро място с 6 500 000 хаштага и астронавт - на 47-мо място с 2 500 000 хаштага.

