За и против легализирането на марихуаната

Л егализирането на марихуаната е тема, която от дълги години е обект на разпалени дебати по цял свят. Въпреки хилядите извършени изследвания, учените и до днес не могат да постигнат консенсус по въпроса дали канабисът е вреден за здравето или по-скоро може да бъде полезен в някои случаи. Какво сочат фактите?

Успокояващото действие на марихуаната

През 2016 г. в журнала Clinical Psychology Review са публикувани резултатите от изследване, показващи, че марихуаната безспорно има успокояващ ефект. Тя може да помогне на хора, страдащи от посттравматичен стрес, депресия или постоянна тревожност. Друго проучване пък разкрива, че малки дози тетрахидроканабинол (една от основните съставки на марихуаната) има успокояващ ефект при хора, които се притесняват да изнасят публични речи. Проблемът е, че ако дозата е дори съвсем малко по-голяма от препоръчителното, ефектът й се обръща на 180 градуса и тя подсилва въпросното безпокойство. Освен това, редица медицински изследвания сочат, че марихуаната е противопоказна за хора с психоза или биполярно разстройство.

For people using cannabinoid medications to treat mental health issues, a new study may take the wind out of your sails https://t.co/9t7bfYxFTa pic.twitter.com/MhVM4dAqPW — Forbes (@Forbes) October 30, 2019

Лекарство за хронични болки

Медицинската марихуана често се използва като болкоуспокояващо. Американската Академия на науките отбелязва, че тя например помага при мускулни спазми, причинени от множествена склероза, както и при гадене в резултат на химиотерапия. Учените добавят, че марихуаната има положителен ефект върху хора, които страдат от хронични болки или имат проблеми със съня.

В помощ на деца, страдащи от синдрома на Драве

Изследване, публикувано в изданието New England Journal of Medicine, разкрива, че канабидиолът (известен с името конопено масло) помага на деца, страдащи от синдрома на Драве. Според авторите на проучването, той намалява епилептичните припадъци, съпътстващи заболяването, с 39 процента. През 2018 г. американските власти легализираха използването на маслото (под името Епидиолекс), като трябва да се отбележи, че то не съдържа тетрахидроканабинол – т.е. няма никакъв упойващ ефект.

По-безопасен заместител на болкоуспокояващите

Макар и често възприемана като наркотик, марихуаната всъщност е много по-безопасна от редица болкоуспокояващи медикаменти, към които човек лесно може да се пристрасти. През 2016 г. беше извършено любопитно проучване, което установи, че в американските щати, в които медицинската марихуана е легализирана, се изписват средно по 1826 болкоуспокояващи хапчета по-малко в сравнение с останалите щати. Учените също така отбелязват, че канабисът помага за справянето с пристрастеността към някои болкоуспокояващи, но проведените тестове са недостатъчни и е необходимо да се извършат по-задълбочени изследвания.

Родителите трябва да са наясно с рисковете

През последните години се увеличава броят на жените, които пушат марихуана, докато са бременни (в повечето случаи, за да се справят със сутрешното гадене). Това, обаче, крие някои сериозни опасности. Изследванията сочат, че марихуаната може да има негативен ефект върху плода и да причини анемия или проблеми с паметта и концентрацията при децата. Затова лекарите единодушно призовават бременните жени да не употребяват марихуана. Но не само бъдещите, а и настоящите родители трябва да бъдат внимателни. „Децата постоянно гледат какво правят техните майки и бащи и им подражават. Затова родителите, които пушат марихуана, трябва да бъдат много внимателни, тъй като могат да дадат лош пример на своите деца“, отбелязва проф. Марина Епстийн от университета във Вашингтон. Тя подчертава, че употребата на марихуана от деца може да навреди сериозно на тяхното здраве.

To crack down on the growing numbers of "drug tourists," Amsterdam plans to ban foreigners from buying marijuana in its famed coffee shops https://t.co/GCmU0uiSol pic.twitter.com/3nktsopurV — Forbes (@Forbes) January 11, 2021

Опасност за хората със сърдечни проблеми

През 2014 г. германски учени документират първите смъртни случаи, за които се предполага, че са пряко свързани с употреба на марихуана. Починалите са двама млади мъже. Единият от тях е имал сериозен, но неоткрит сърдечен проблем, а другият редовно е злоупотребявал с наркотици и алкохол. Заключението на лекарите е, че хората, които имат проблеми със сърдечно-съдовата система, трябва да избягват употребата на марихуана.

Синдром на канабиноиден хиперемезис

С това сложно наименование е известно състояние, характеризиращо се с пристъпи на гадене, повръщане, крампи и силни болки в корема. То е документирано за пръв път в Австралия през 2004 г., но все още не е достатъчно добре проучено. Повечето лекари смятат, че от него страдат единствено хора, употребяващи редовно канабис. Изследване, извършено наскоро в Колорадо, разкри, че около 18 процента от пациентите, постъпващи в болница след употреба на канабис, имат симптомите на въпросния синдром. Пристъпите обикновено отшумяват за около 24 часа, но в някои случаи продължават по няколко дни. Единственото известно към момента лечение е спирането на употребата на марихуана.

Marijuana is replacing alcohol for nearly half of cannabis consumers during the pandemic https://t.co/xxyoHx7E9Z pic.twitter.com/eQwvklRDFt — Forbes (@Forbes) January 4, 2021

Пушенето винаги е вредно

Пушенето на марихуана може да навреди на белите дробове и дихателната система – особено в случаите, когато се комбинира с тютюн. Лекарите са единодушни, че дълбокото вдишване и задържането на дима трябва да се избягват, тъй като по този начин се увеличава количеството токсини, които организмът абсорбира. Освен това, хората, които пушат марихуана редовно, по-често имат проблеми със зъбите и венците.