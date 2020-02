Марихуаната помага при болка? Може и да се окаже само мит

Н ово проучване твърди, че марихуаната може и да не помага на хората, борещи се с хронична болка и подобряването на съня им.

Изследването е публикувано в списание BMJ Supportive & Palliative Care.

Учените: Китайците са първите, употребявали канабис

Друго проучване, публикувано в същото списание, твърди пък, че канабиноидите, които са активните химикали в лекарството, може да не са толкова ефективни за облекчаване на болката и дискомфорта при болни от рак.

Тези две констатации могат да бъдат доста значими за страните, в които употребата на марихуана е легализирана, защото е възможно да повлияят на общественото мнение по въпроса дали канабисът трябва да бъде легализиран или декриминализиран на места като Великобритания, където все още се смята за наркотик от клас В и е изцяло незаконен, пише Daily Star.

Скандалите с наркотици в кралското семейство

Възможно ли е канабисът за медицински цели да бъде легализиран у нас

Във Великобритания около 28 милиона възрастни, което е почти половината от населението, живеят с някаква форма на хронична болка. Според Международната асоциация за изследване на болката (IASP) за такава се смята всяка, която присъства в тялото от три месеца или повече.

От тези 28 милиона 14% (около 8 милиона) живеят с болка, която се счита за умерено до тежко инвалидизираща. Около 60% от страдащите от рак изпитват болка. Това означава, че мнозина търсят различни начини за справяне с хроничната болка и невъзможността на човек да заспи вследствие на нея.

Top 5 things to know about cannabis edibles. #cannabis #marijuanan #edibleshttps://t.co/eoCKkCP2j1 pic.twitter.com/woBPJAGH2H