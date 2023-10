За да вдигне рейтинга си: Церемонията за наградите „Оскар“ освежава екипа си

О рганизаторите на наградите „Оскар“ са поканили група телевизионни знаменитости, които да разчупят стереотипа на церемонията и да вдигнат телевизионния ѝ рейтинг по време на 96-ото издание през март, съобщава АП.

Известният телевизионен и музикален продуцент Радж Капур (съименник на легендарния индийски актьор) ще бъде изпълнителен продуцент и водещ на предаването.

Музикалната продуцентка и режисьорка Кейти Мълън също ще бъде изпълнителен продуцент, а Хеймиш Хамилтън ще се завърне като режисьор за първи път от близо десетилетие, съобщиха от филмовата академия.

Капур, който работи по наградите „Оскар“ през последните седем години, има участия като продуцент и в наградите „Грами“ и „Еми“.

Мълън е продуцент на „Красавицата и звяра“ и на церемониите по откриването и закриването на Олимпийските игри в Лондон.

Междувременно Хамилтън вече има в биографията си три телевизионни предавания за академичните награди, включително 82-ите „Оскари“ с водещи Стив Мартин и Алек Болдуин и 86-ите награди с водеща Елън Дедженерис, в допълнение към 14-те полувремена на Супербоул и откриването на Олимпийските игри в Лондон.

