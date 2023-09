Връчването на почетните награди "Оскар" беше отложено на фона на стачката в Холивуд

В ръчването на почетните награди "Оскар" беше отложено от ноември за януари на фона на историческата стачка на актьорите и сценаристите в Холивуд, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на организаторите.

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която присъжда водещите киноотличия, не посочи причините за отлагането на церемонията, която първоначално беше насрочена за 18 ноември. Въпреки това, според съобщения в медиите, организацията е очаквала удължаване на стачката, която парализира Холивуд от месеци.

Т.нар. награди на Управителния съвет на киноакадемията се организират всяка година в Лос Анджелис, за отдадат почит към изключителни кариери.

Социалното движение напълно преобърна календара на Холивуд. Наградите "Еми", най-престижните телевизионни отличия, наскоро бяха отложени от септември за януари по същата причина.

Към сценаристите, които стачкуват от май, през юли се присъединиха актьорите в стачка, каквато Холивуд не е виждал от 1960 г.

Директивите на профсъюзите забраняват на актьорите не само да се снимат във филми или сериали, но и да се появяват на червения килим или да участват в промоционални събития.

Това означава, че церемонията вероятно ще се състои без посочените звезди. Следователно церемонията вероятно щеше да се състои без имената на звездите.

Angela Bassett, Mel Brooks, and more honorees will have to wait until January. https://t.co/k4Lk2nsN9y