Възраждане на Златния глобус: Скандалът отмина, наградите се завръщат!

С лед скандал и няколко проблемни години наградите „Златен глобус“ са готови за завръщане, съобщава АП.

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Picture - Drama:



• ANATOMY OF A FALL

• KILLERS OF THE FLOWER MOON

• MAESTRO

• OPPENHEIMER

• PAST LIVES

• THE ZONE OF INTEREST pic.twitter.com/SNJEfjKEPS — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023

Номинациите за престижните филмови награди ще бъдат обявени днес в късния следобед. 81-вото издание на церемонията по връчването на „Златен глобус“ на 7 януари догодина ще бъде първото голямо предаване от сезона на наградите, с нов домакин в лицето на Си Би Ес. То е второто по популярност шоу след церемонията по връчването на "Оскар"-ите. И макар че за зрителите то може да се стори познато на повърхността, зад кулисите преминаха няколко бурни години.

Всичко започна след бомбастичен репортаж в „Лос Анджелис таймс“. Журналистическо разследване от 2021 г. установи, че в Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд (HEPA), която гласува за наградите, няма чернокожи членове. Някои нейни членове пък бяха обвинени в правене на сексистки и расистки забележки.

Звездите и студията бойкотираха „Златен глобус“ и в резултат на това Ен Би Си отказа да ги излъчи през 2022 г. След като групата добави цветнокожи журналисти в редиците си и въведе други реформи за справяне с етичните проблеми, предаването се завърна през януари 2023 г. с едногодишно изпитателно споразумение с Ен Би Си. Телевизионната мрежа обаче не пожела да го поднови.

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Picture - Musical/Comedy:



• AIR

• AMERICAN FICTION

• BARBIE

• THE HOLDOVERS

• MAY DECEMBER

• POOR THINGS pic.twitter.com/VFjOXjEjWF — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023

Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд се реорганизира след скандала и вече не съществува под това име. През юни тази година Dick Clark Production, собственост на Penske Media, и Eldridge Industries, холдингова компания на милиардера инвеститор Тод Боели, придобиха правата на „Златен глобус“.

Новосформирана организация вече избира лауреатите. Обновената група, която сега е с идеална цел и има по-голям и по-разнообразен състав на гласуващите - 300 души от цял свят, обявява днес номинациите за януарското си награждаване. В средата на ноември Си Би Ес обяви, че ще излъчи церемонията по мрежата в неделя, 7 януари 2024 г. Шоуто ще се стриймва и от Paramount+ и ще бъде достъпно и в мобилното приложение на Си Би Ес.

В допълнение към номинациите за филми, предавания и актьори, сегментирани между комедия/мюзикъл и драма, шоуто за 2024 г. ще има две нови категории: кинематографични и касови постижения и най-добър стендъп комик по телевизията.

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Female Actor - Motion Picture - Drama:



• ANNETTE BENING | NYAD

• LILY GLADSTONE | KILLERS OF THE FLOWER MOON

• SANDRA HÜLLER | ANATOMY OF A FALL

• GRETA LEE | PAST LIVES

• CAREY MULLIGAN | MAESTRO

• CAILEE SPAENY… pic.twitter.com/BauMbZi87n — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023

Анализаторите очакват, че филми като „Барби“, „Опенхаймер“, „Убийците на цветна луна“, "Маестро", „Клети създания“ и новата музикална киноверсия на романа „Пурпурен цвят“ на Алис Уокър ще бъдат сред основните номинации.