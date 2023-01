Кинофестивалът във Венеция предсказа номинираните за "Оскар"

В енецианският кинофестивал може и да приключи на 10 септември миналата година, но в последно време в Италия отново се заговори оживено за него. Причината е поредицата от наградни номинации и спечелени филмови отличия в САЩ и Великобритания.

На 24 януари бяха обявени номинациите за „Оскар” и италианците с гордост констатираха, че осем филма, представени в края на миналото лято на кинофестивала във Венеция, са обрали общо 24 номинации за престижните призове. А на 10 януари бяха връчени американските филмови награди „Златен глобус” и отново няколко филма от Венецианската мостра, доминираха на тях. Това де факто утвърждава Венецианския кинофестивал като инкубатор за филми, достойни за спечелване на двете най-престижни американски киноотличия, коментират италиански експерти.

На 79-ото издание на кинофестивала във Венеция миналата година сред продукциите в конкурсната и неофициалната програма бяха „Баншите на Инишерин” на Мартин Макдона, „Тар” на Тод Фийлд, „Цялата красота и кръвопролитие” на Лора Пойтрас, „Аржентина, 1985” на Сантяго Митре, „Бардо или фалшива хроника на шепа истини” на Алехандро Иняриту, „Блондинка” на Андрю Доминик, „Китът” на Дарън Аронофски и „Да живееш” на Оливър Херманус. От тях седем бяха в официалната селекция на Мострата, като само последният беше извън нея.

На 24 януари историята за края на приятелството и последствията от това, разказана умело от Макдона в трагикомедията „Баншите на Инишерин”, получи девет номинации за „Оскар” – за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добър оригинален сценарий, най-добър актьор в главна роля за Колин Фарел, най-добър актьор във второстепенна роля за Брендан Глийсън и за Бари Когън, най-добра актриса във второстепенна роля за Кери Кондън, най-добър монтаж и най-добър саундтрак. На кинофестивала във Венеция продукцията спечели приза за най-добър сценарий на Майкъл Макдона и наградата „Купа Волпи” за най-добра главна мъжка роля за Колин Фарел. Филмът имаше и осем номинации за „Златен глобус” и победи в три категории – най-добър комедиен филм, най-добър сценарий и най-добра главна мъжка роля в комедиен филм за Колин Фарел. „Баншите” имат също и десет номинации за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, както и пет за отличията на Гилдията на американските актьори, плюс номинация за продукция и за режисура за наградите на Гилдията на американските продуценти и Гилдията на американските режисьори. Досега продукцията получи редица отличия от местни дружества на филмови критици в САЩ, сред които тези на Бостън, Сан Диего, Ню Йорк, Чикаго, Далас, Сиатъл и Торонто и оглави класациите за най-добри филми за 2022 г. на редица кинокритици от медии като Асошиейтед прес, „Дейли бийст” и „Холивуд рипортър”. Този списък от успехи бе доста коментиран в италианските медии.

Подобен успех има и психологическата драма „Тар” на Тод Фийлд, посветена на всепоглъщащото изкуство, доминацията, фаворитизма и страстите сред творците, на пагубното отхвърляне и личностния крах. На 24 януари продукцията получи шест номинации за „Оскар” - за най-добър филм, най-добра режисура, най-добра актриса в главна роля за Кейт Бланшет, за най-добър сценарий, най-добро операторско майсторство, най-добър монтаж. За Бланшет номинацията с „Оскар” бележи личен рекорд – осем номинации досега за престижната американска награда, от които две спечели (за „Син Жасмин” и „Авиаторът”). Освен това за нея номинацията на „Тар” за „Оскар” за най-добър филм също е рекорд – тя има участие в общо десет филма, включвани в тази категория на наградите.

На Венецианската мостра Кейт Бланшет бе удостоена с „Купа Волпи” за най-добра главна женска роля за "Тар". Филмът имаше и три номинации във водещи категории на „Златен глобус”, като отличието за най-добра актриса в драматичен филм отиде при Бланшет. В средата на януари тя получи и наградата „Изборът на критиците” за същата роля, а самият „Тар” номиниран в общо седем категории за тези отличия, спечели категорията за най-добър саундтрак. „Тар” има пет номинации за БАФТА, от които една за Бланшет. Тя беше номинирана за същата роля и за наградата на Гилдията на американските актьори. А филмът има номинации на Гилдиите на американските режисьори и продуценти. Досега през наградния сезон продукцията печели основно призове за превъплъщението на Бланшет в ролята на Лидия Тар. То й донесе отличията на дружествата на филмовите критици във Вашингтон, Сиатъл, Торонто, Сан Франциско, Ню Йорк, Бостън, Далас и Чикаго, както и на американското Национално дружество на филмовите критици. За същата роля актрисата спечели и наградите на кинофестивалите в Палм Спрингс и Санта Барбара.

