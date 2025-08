Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята

У чени предупреждават, че въртенето на Земята ще се ускори днес, което ще доведе до един от най-кратките дни, регистрирани в историята.

Промяната, предизвикана от гравитационното въздействие на Луната, ще накара планетата да се завърти съвсем леко по-бързо около оста си, скъсявайки обичайните 24 часа с около 1,25 милисекунди.

Въпреки че разликата е твърде незначителна, за да бъде усетена от хората, експертите подчертават, че дългосрочните последици от подобни ускорения могат да бъдат сериозни.

