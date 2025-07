Земята се върти все по-бързо: Лятото на 2025 г. ще донесе три от най-кратките дни в историята

Л ятото на 2025 г. ще донесе три от най-кратките дни, измервани някога, тъй като въртенето на Земята се ускорява по необясними причини.

През следващите седмици планетата ни ще преживее три дни, които ще бъдат осезаемо по-кратки от обичайното, сочат данни на учени. Причината е ускорено въртене на Земята — явление, което продължава да изненадва научната общност.

Обикновено едно денонощие продължава около 86 400 секунди, или точно 24 часа. Но според анализ на Popular Mechanics, три дни това лято — 9 юли, 22 юли и 5 август — ще бъдат съкратени с цели 1,51 милисекунди. Това ги нарежда сред най-кратките дни, регистрирани от 2020 г. насам, съобщават от Международната служба за ротационни и референтни системи.

Учените обясняват, че тези дати съвпадат с моментите, когато Луната се намира най-далеч от земния екватор, което оказва влияние върху скоростта на въртене на планетата.

Най-краткият ден от началото на подобни наблюдения е регистриран на 5 юли 2024 г., когато продължителността на денонощието е била с цели 1,66 милисекунди по-къса от стандартната. Въпреки усилията на експертите, засега няма яснота каква е причината за това ускорение.

„Никой не очакваше това“, споделя пред TimeandDate.com Леонид Зотов, специалист по въртенето на Земята от Московския държавен университет, коментирайки неочакваната тенденция.

„Причината за ускорението все още не е изяснена. Повечето учени смятат, че тя се крие във вътрешността на Земята. Моделите на океанските и атмосферните течения не могат да обяснят това рязко ускорение“, допълва Зотов.

Тази аномалия може да наложи безпрецедентна корекция в световното време: въвеждането на така наречената „отрицателна високосна секунда“ — концепция, при която времето ще бъде съкратено с една секунда, за да се синхронизира с по-бързото въртене на Земята. Подобна мярка би могла да бъде приложена още през 2029 г., сочи проучване, публикувано миналата година в Nature.

„Това е безпрецедентна ситуация и има сериозно значение“, казва Дънкан Агню — водещ автор на изследването и геофизик в Института по океанография „Скрипс“ към Калифорнийския университет.

„Не говорим за драстична промяна, която ще доведе до катастрофа, но все пак е нещо забележително. Това е още един знак, че живеем във време на значителни и нетипични промени.“

Земните дни не винаги са били с продължителност 24 часа. По време на Бронзовата епоха например, едно денонощие е продължавало около 23 часа. Сегашните колебания напомнят колко динамична и променлива може да бъде нашата планета — дори във фундаментални аспекти като времето.