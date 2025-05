Наблюдаваха слънчево торнадо, достатъчно голямо, за да погълне Земята

М иналата седмица беше наблюдавано огромно слънчево торнадо, достатъчно голямо, за да погълне Земята, да се върти по повърхността на „тихото“ слънце, пише Newsweek.

С помощта на телескоп, изработен от части втора употреба, включително част от стар дървен диван, Дейвид Уилсън засне драматичното слънчево събитие на 7 май от задния двор на обсерваторията си в Инвърнес, Шотландия.

Той разказва пред Newsweek: „Няма нужда да харчите десетки хиляди евро за слънчева астрономия.“

На кадрите на Уилсън се вижда как плазмата се завихря около повърхността на Слънцето като отломки от торнадо, напомняйки движението на това, което на Земята е обикновен вихър.

Миналата седмица Spaceweather.com съобщи, че слънчевата активност е била ниска през цялата седмица, като „постоянната тишина е довела до изравняване на рентгеновите лъчи на Слънцето“.

