Вълк в овча кожа: Историята на един от най-репресиращите лидери на XX век

В центъра на Букурещ се намира огромен неокласически дворец. Човек може да си помисли, че сградата съществува от векове, но това всъщност не е така. Всъщност тя е построена през 80-те години на миналия век по заповед на румънския диктатор Николае Чаушеску. Днес тя е добре видимо напомняне за един от най-репресивните комунистически режими в Източна Европа.

Роден в малкото село Скорничещи в Южна Румъния, Николае Чаушеску е едно от деветте деца в семейство, доминирано от властен и агресивен баща. След като бяга в Букурещ на единадесетгодишна възраст, Чаушеску започва работа като чирак обущар при човек на име Александру Сендулеску. Сандулеску е фанатичен комунист и не след дълго Чаушеску е силно ангажиран с комунистическата кауза. Членството в комунистическата партия в Румъния през 30-те години на ХХ век е незаконно и скоро Чаушеску редовно влиза и излиза от затвора.

Когато избухва Втората световна война и Румъния застава на страната на нацистка Германия, Чаушеску прекарва по-голямата част от войната затворен в различни лагери за интерниране. В един от тези лагери той се запознава с човека, който става първият комунистически лидер на следвоенна Румъния - Георге Георгиу-Деж. Двамата мъже се разбират добре и след като комунистите поемат контрола над страната през 1947 г., Чаушеску бързо се издига в партийните редици, докато не става втори по ред в новото правителство.

Георгиу-Деж умира на 19 март 1965 г. Три дни по-късно Чаушеску е избран за генерален секретар на Комунистическата партия и лидер на страната. Той ще остане на този пост през следващите двадесет и четири години.

