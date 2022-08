Бившата вила на диктатора Чаушеску стана приют за бездомни

И зоставената от години вила в Ботошани на бившия комунистически диктатор Николае Чаушеску сега е приют за възрастни хора и бездомници, след като местен журналист се зае да помогне на уязвимите.

"Раздавах топла храна на бездомни хора на улицата. Всяка зима виждах как хората замръзват от студ или от болести, които се влошават на улицата", разказва пред HotNews Йонела Иван, местната журналистка, която решава да помогне на нуждаещите се.

"Идеята по някакъв начин да се създаде приют дойде като необходимост, спешна ситуация, жизненоважно решение за тези, които са принудени да живеят на улицата", добави тя.

В крайна сметка Йонела открива вилата, намираща се в село на около 50 км от Ботошани, която бившият комунистически диктатор Николае Чаушеску е използвал. Вилата е изоставена от години, но Йонела и съпругът ѝ започват да плащат за нея чрез дарения.

С течение на времето, с помощта на сдружението Salveaza o Inima (Спаси сърце) и други, те успяват да я ремонтират изцяло. Триетажната сграда сега струва около 120 000 евро и в нея могат да живеят 50 души.

Първите бездомни хора пристигат в Casa Nicolae през декември 2021 г.

В момента там живеят 25 от тях, но хората идват и си отиват всеки месец. Повечето от тях имат някакви здравословни проблеми, а други са тежко болни.

"Трябва да викаме линейка веднъж на няколко дни за тези, които не можем да транспортираме сами до болницата", казва Кристиан Иван, съпругът на Йонела.

