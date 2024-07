Всичко, което трябва да знаете за Олимпийските игри в Париж

С лед броени дни, на 26 юли, се откриват Олимпийските игри в Париж. Френската столица за трети път ще посрещне най-престижния спортен форум след 1900 г. и 1924 г.

Колко спортисти ще участват?

В Олимпийските игри в Париж ще се включат 10 500 атлети от 206 нации. В продължение на 19 дни, от 26 юли до 11 август, те ще се състезават в 32 спортни дисциплини. Златните медали, които могат да бъдат спечелени, са 329, съобщи Deutsche Welle.

Сред най-големите звезди на тези игри е американската гимнастичка Симон Байлс. А маратонецът от Кения Елиуд Кипчоге може да се окаже първият бегач в историята, който да спечели трето олимпийско злато.

Спортният свят определено ще прояви голям интерес към баскетболния отбор на САЩ. С ЛеБрон Джеймс, Стивън Къри и Кевин Дюрант в Париж ще пристигне световният елит на баскетбола. Но пък футболистът Килиан Мбапе няма да е в Париж - неговият клуб Реал Мадрид не му даде разрешение.

Руските и беларуските индивидуални спортисти ще могат да участват в състезанията само под неутрален флаг. Националните им химни няма да се изпълняват, те не бива да носят национални символи, а участието на отбори от двете страни е напълно изключено. Освен това има изискване участниците да нямат никаква връзка с руската армия и службите за сигурност. Причина за това е руската нападателна война срещу Украйна.

