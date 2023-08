"Все още се възстановявам": Чарлийз Терон сподели най-голямата си модна грешка

А ктрисата Чарлийз Терон сподели кое смята за най-голямата грешка от младостта си. Тя даде интервю за списание InStyle

48-годишната звезда беше попитана за какво най-много съжалява в момента. Знаменитостта отговори, че смята тънките вежди, които си е направила през 90-те години, когато бяха популярни, за основната си грешка на младостта.

Според Чарлийз Терон, поради стандартите за красота от онези времена, тя все още не може да възстанови плътността на веждите си.

В предишни интервюта актрисата каза още, че й се струва несправедливо твърдението, че мъжете стареят красиво, а жените „като отрязани цветя“.

Charlize Theron has silenced rumours she’s had “bad plastic surgery” and insisted she’s just “ageing”.



The 48-year-old ‘Monster‘ star insists she’s happy to grow old gracefully without going under the knife, but she fears other people wonder whether she’s changed her face. pic.twitter.com/io7z9VKnf5