"Мега Ел Ниньо" може да е предизвикало най-голямото масово измиране в историята на Земята

И зследователите са установили, че Голямото измиране, масовото измиране, настъпило преди 252 милиона години, вероятно е било подсилено от катастрофалния „мега Ел Ниньо“, който е опустошил екосистемите. Това метеорологично явление е предизвикало значителни колебания в климата, които са погубили голяма част от живите същества.

Голямото измиране, известно още като пермско-триаско измиране, се смята за най-тежкото измиране в историята на Земята, което в крайна сметка унищожава около 90% от видовете на Земята. Въпреки значението му за живота на тази планета обаче крайният механизъм за унищожаване на това масово измиране остава неясен.

Дълго време учените смятаха, че Голямото измиране е причинено от емисии от вулканични изригвания в днешен Сибир, които са предизвикали бърз скок на глобалната температура. При изригванията в атмосферата са се отделяли огромни количества въглероден диоксид (CO 2 ), които, както и днес, са предизвикали повишаване на температурата на океаните. Но те също така направиха тази вода застояла, намалявайки нивата на кислород, докато морските обитатели не измряха.

В това обяснение обаче има пропуски. Един от съществените проблеми е, че сухоземните видове, включително растения и насекоми, които обикновено са устойчиви, вече са започнали да измират десетки хиляди години преди тези в морето. Оттогава са предложени и други предложения.

„Климатичното затопляне само по себе си не може да доведе до такива опустошителни измирания, защото, както виждаме днес, когато тропиците станат твърде горещи, видовете мигрират към по-хладните и високи географски ширини“, обяснява в изявление д-р Александър Фарнсуърт, старши научен сътрудник в Бристолския университет.

„Нашето изследване показа, че увеличаването на парниковите газове не само затопля по-голямата част от планетата, но и увеличава променливостта на времето и климата, което го прави още по-див и труден за оцеляване“, казва още Фарнсуърт,

Събитията от типа „Ел Ниньо“ възникват в резултат на колебанията в температурата на океана в Тихия океан и могат да окажат значително въздействие върху глобалния климат. Те могат да предизвикат екстремни метеорологични условия, като например увеличаване на валежите на места като Африканския рог и южната част на Съединените щати, и същевременно да причинят сухи условия и засушаване на места като Югоизточна Азия, Австралия и южната част на Африка. "Ел Ниньо" може също така да допринесе за горските пожари и да наруши екосистемите.

Тази година "Ел Ниньо" допринесе за юнската гореща вълна, която беше преживяна в Северна Америка, когато температурите достигнаха 15 °C по-високи от нормалното.

„За щастие подобни събития досега са продължавали само по една-две години. По време на пермско-триаската криза "Ел Ниньо" се е задържал много по-дълго, което е довело до десетилетие на широко разпространена суша, последвана от години на наводнения. По принцип климатът е бил навсякъде и това затруднява адаптирането на всеки вид“, допълва професор Пол Уигнал.

