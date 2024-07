Всеки път, когато "Ел Ниньо" се появи, времето ще бъде екстремно

Е кстремните явления "Ел Ниньо" може да се превърнат в новото нормално явление, сочат нови изследвания.

По време на тези силни явления по западното крайбрежие на Южна Америка падат обилни валежи, които могат да доведат до наводнения и свлачища, докато западните тихоокеански земи като Индонезия и Австралия преминават през периоди на суша.

Според доклад на ООН от 2023 г. светът е на път да се затопли с 5,2 градуса по Фаренхайт (2,9 градуса по Целзий) до 2100 г., ако се запазят сегашните тенденции в емисиите на парникови газове. Но новото моделно изследване показва, че ако планетата се затопли малко повече от това - 6,6 F (3,7 C) - 90% от Ел Ниньо ще съперничат на най-силните регистрирани Ел Ниньо, като например Ел Ниньо, който се случи между 1997 и 1998 г. Според оценка от 1999 г., публикувана в списание Science, този "Ел Ниньо" е причинил 23 000 смъртни случая и щети за милиарди долари, причинени от бури, суши, наводнения и епидемии от болести, причинени от наводнения.

"Ако се окажем в състояние, в което всеки Ел Ниньо е екстремен Ел Ниньо в източната част на Тихия океан, това би имало огромни социално-икономически последици в Тихоокеанския регион", казва водещият автор на проучването Тобиас Байер, който е провел изследването, докато е бил учен в Центъра за океански изследвания GEOMAR Helmholtz в Германия.

All El Niños will be extreme if climate change isn't slowed, study suggests https://t.co/IAjE8PIZEK