Земетресение край гръцкия остров Скирос

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

18 ноември 2025, 08:23
Земетресение край гръцкия остров Скирос
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в понеделник вечер в 23:04 ч. гръцко (и българско) време във водите на Егейско море близо до гръцкия остров Скирос, предаде АНА-МПА, позовавайки се на данни от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

Трусът е регистриран на дълбочина 16,6 километра, като епицентърът му е бил на 32 километра северозападно от Скирос.

Земетресението е усетено и в гръцката столица Атина. 

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети. 

На сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) земетресението е регистрирано с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер.

Източник: БТА/Кристиан Стратев    
Гърция земетресение Скирос
