Ново проучване разкри: Колко често е добре да се къпем

О т известно време битува дебатът за това колко често трябва да се къпем. Тъй като навън става все по-топло, а ние все по-потни това ни подтиква да се подхлъзнем към някои крайности. И сега колко често трябва да се къпем?

Хората имат различни разбирания, начини, интензивност и честота на къпане. Във видео на Vanity Fair Америка Ферера признава, че нещо характерно за нея е да не се къпе по няколко дни, за ужас на някои.

Други знаменитости пък стигат до друга крайност и им е нужно да се къпят два пъти на ден като Ал Рокър. Родителите Кристен Бел и Дакс Шепърд казват, че чакат децата им да замиришат и тогава знаят, че са за къпане.

Географското местоположение също е от значение за това колко често е добре да се къпете. Според Harvard Health Publishing в Америка две трети от хората се къпят ежедневно, както и 80 процента от австралийците, в Китай обаче около половината население посещава банята само два пъти седмично.

Тогава какъв е правилният отговор? Разбира се, съвсем не е толкова просто и много фактори влияят на отговора. Например, ако имате рутинна сутрешна тренировка или работна среда, заради която много се потите, може да е необходимо да се къпете ежедневно, за да сте сигурни, че миризмата не ви следва по петите... или под мишниците.

Твърде много къпане

Твърде честото вземане на душ може да причини раздразнение на кожата. В тялото ни има широк спектър от вируси, микроби и бактерии, които образуват микробиома и някои от тези организми са важни за здравето ни. Изследвания показват, че твърде честото къпане може да наруши този микробиом и да причини увреждане на цялостното здраве на кожата. Това може да доведе до възпаления, сухота и сърбеж, което позволява на бактерии и алергени да проникват в кожата и да причиняват алергични реакции и кожни инфекции.

