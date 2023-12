Новите издания на Златните записи на "Вояджър" могат да разкрият по-тъмната страна на човечеството

С ега, след като са изминали няколко десетилетия от изстрелването на "Вояджър 1" и "Вояджър 2" през 1977 г., поглеждаме назад към това време с мъгляво усещане за историчност и каква е ролята на събитието за продължаващата човешка одисея.

Въпреки че космическият кораб "Вояджър" бил реалистична научна мисия, той също носели със себе си намек за по-дълбоките копнежи, които се крият в сърцето на човечеството: Златните записи.

Златните записи на "Вояджър" са като послание в бутилка към всеки интелигентен вид някъде там в космоса, който би се натъкнал на тях. Въпреки че има големи шансове това никога да не се случи, записите имат и друга цел.

Те показват, че имаме желание не само да опознаем Вселената, но и че искаме да разберем други интелигентни видове и самите ние да бъдем разбрани. Те също са знак за това, че искаме да бъдем единни помежду си. Златните плочи са един поетичен стих насред науката.

What's on that Golden Record? A message to extraterrestrials of course!



Explore the image and audio selections sent with both Voyager spacecrafts: https://t.co/dHKVR8mSQZ



What would be included on the Golden Record if it was produced today? pic.twitter.com/4G0iKnjHs0