Водата и отслабването: Истината зад мита

Ч есто се твърди, че ако се опитвате да отслабнете, едно от нещата, които трябва да правите, е да пиете много вода. Някои съвети в интернет сочат, че трябва да консумирате около 4,5 литра вода на ден, което се равнява на един галон. Масово схващане е, че тя спомага за изгарянето на калориите и намалява апетита, което от своя страна води до загуба на тегло.

На всички ни се иска отслабването да е толкова лесно, но за съжаление има малко доказателства в подкрепа на това твърдение.

Мит 1: Водата помага за изгарянето на калории

Проучване, проведено сред 14 млади хора, установило, че приема на 500 мл. вода увеличава енергийния разход в покой (количеството калории, които тялото ни изгаря преди физическо натоварване) с около 24%.

Това може да звучи чудесно, но този ефект е продължава само час. За един средностатистически възрастен човек с тегло 70 кг, той би изразходвал само 20 допълнителни калории, равняващи се на четвърт бисквита, за всеки 500 мл. вода, които е изпил.

В друго изследване, проведено сред осем млади възрастни, се наблюдава увеличение на разхода на енергия само когато водата е била студена - отчетено е много скромно увеличение на изгорените калории - с 4%.

Това може да се дължи на факта, че организмът трябва да изразходва повече енергия, за да достигне температурата на водата до телесната. Или че е необходима повече енергия, за да се филтрира увеличеният обем течност през бъбреците. Отново, този ефект се наблюдава само за около час, пише изданието Science Alert.

Консумирането на допълнителни 1,5 литра вода на ден, би ви спестило по-малко калории, отколкото се съдържат в една филийка хляб, посочват учените.

Мит 2: Водата, консумирана по време на хранене намалява апетита

Това твърдение отново изглежда разумно, тъй като, ако стомахът ви е поне отчасти пълен с вода, има по-малко място за храна и в крайна сметка ядете по-малко.

Редица проучвания действително потвърждават това, особено тези, проведени при хора на средна възраст. Това е и причината онези, които не се чувстват добре или имат слаб апетит, да не пият вода преди хранене, тъй като това може да доведе до недохранване.

Проучване показва, че хората средно са свалили 2 кг. за период от 12 седмици, когато са пили вода преди хранене, в сравнение с хора, които не са пили вода по време на хранене.

От друга страна, по-младите участници, които са били на възраст между 21 и 35 г., не са отслабнали, независимо дали са пили вода преди хранене или не.

"При проучването не е използвано заслепяване (при което информацията, която може да повлияе на участниците, се укрива до приключване на експеримента), което означава, че участниците може да са осъзнали защо пият вода преди хранене. Възможно е това да е накарало някои от тях целенасочено да променят количеството на храната си с надеждата, че така ще подпомогнат отслабването си", обяснява специалист.

Does Drinking Lots of Water Help You Lose Weight? An Expert Explains.

https://t.co/uhjPpVu7Do