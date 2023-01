Нова двойка: Брад Пит и Инес де Рамон събират тен в Кабо (СНИМКИ)

Н а ексклузивни снимки на носителят на "Оскар" Брад Пит и неговата прекрасна приятелка Инес де Рамон се вижда как в много оскъдно облекло те се любуват на слънчевите лъчи край басейна по време на романтичното им бягство в Кабо, където посрещнаха Нова година заедно.

Горещата нова двойка се вмъкна в бански костюми и седнаха един до друг в шезлонгите, като Де Рамон напълно се отказа от горнището на банския си.

Актьорът, който навърши 59 години миналия месец, показа добре очертаните си коремни мускули и много татуировки в синьозелени бански, които съчета със златна верижка около врата си и авиаторски слънчеви очила на лицето си. Характерните руси кичури на звездата от „Вавилон“ се развяват нежно на вятъра, докато той чете нещо, което изглежда като сценарий от голяма черна папка.

Де Рамон, от своя страна, носи само шал със сини шарки и показва голия си гръб, докато прегръща коленете си близо до гърдите си и от време на време води разговор с актьора.

