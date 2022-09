Брад Пит: Не искам да бягам от старостта (ВИДЕО)

Б рад Пит продължава да открива нови страни на своя талант. След като преди ден направи своя дебют като скулптор на изложба във Финландия, актьорът представи козметичната си марка Le Domaine, предназначена за кожата както на жените, така и на мъже.

За начинанието си актьорът разказа пред Vogue. Пит споделя, че е бил вдъхновен отчасти от Гуинет Полтроу, която стартира лайфстайл марката Goop с голям успех.

Great interview. Love what he’s doing with Miraval.https://t.co/Ent8AqxT2W