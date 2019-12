5 от най-тъжните песни по истински истории

М узиката може да ни развесели, натъжи, да ни замисли. Тя ни помага да преодолеем много страшни моменти или е приятел в едни от най-забавните епизоди в нашия живот. Често тесктовете на песни са емоционални и разтърсащи разкази. Някои от тях обаче са не просто вдъхновение на текстописеца, а и реални случки от живота на изпълнителите.

Ето няколко примера за лична изповед под формата на текст на песен:

1. "Supermarket Flowers" - Ed Sheeran

В интервю за MTV британският музикант споделя, че песента е за покойната му баба:

"Тя беше в болница близо до моята къща, където записвах албум, така че я виждах често по това време, а тя почина, докато бях в студиото. Така че това е първата ми реакция за всичко, което ми се случва - добро или лошо, аз взимам китарата".

Първоначално Ед Шийран няма намерение да пусне песента в албума, който записва - "Divide", тъй като това е лична почит към баба му, написана от гледната точка на майка му. Бащата на Ед му предлага да изсвири песента на погребението на баба му и той се съгласява. Когато я чува, дядото на известния изпълнител настоява тя да бъде записана.

"Това е толкова добър спомен, затова и се озова в албума", споделя Шийран.

2. "Circus" - Eric Clapton

Песните, които Ерик Клептън пише през 1991 г., имат една цел - да му помогнат да изрази мъката от загубата на четиригодишния си син Конор, който загива при трагичен инцидент в Ню Йорк. "Tears in Heaven", записана за MTV Unplugged и след това пусната като сингъл, адресира връзката между баща и син и надеждата, че те ще се срещнат някой ден, докато "Circus" е поглед назад към последната вечер, която Ерик и Конор прекарват заедно.

В интервю за Би Би Си от 1998 г. Клептън обяснява, че в последната вечер, която е прекарал със сина, двамата са отишли на цирк. След това младото момче е говорело развълнувано за клоун, който обаче баща му не е видял. И така това се превръща в част от текста на песента.

3. Save The Last Dance For Me - The Drifters

Групата изпълнява песен, написана от Док Помъс и Морт Шуман. Помъс пише текста към песента за собствения си сватбен ден - красив повод, който обаче е помрачен от факта, че младоженецът няма да може да танцува с булката си. Причината е заболяването полиомиелит заради което музикантът трябва да разчита на патерици или инвалидна количка, за да се придвижва.

4. "More Love" - Smokey Robinson and the Miracles

Това е един от хитовете от 60-те години на миналия век, написан от Смоуки Робинсън за съпругата му Клодет. Тя също е член на групата "The Miracles", но спира участията си с тях след като претърпява няколко спонтанни аборта. Ето какво казва Смоуки за тези нещастни събития:

"След като Клодет имаше спонтанен аборт, тя винаги ми каваше, че съжалява, че ме е предала. Аз ѝ обяснявах, че това не е вярно, защото тя е там, тяе жива. Исках бебетата, но не ги познавах. Написах песента "More Love", за да ѝ покажа как се чувствам към нея."

По-късно двамата имат две деца.

5. "Without You" - Badfinger

Може би сте чували тази песен в изпълнение на Марая Кери. Оригиналната версия обаче принадлежи на групата "Badfinger" и е много по-емоционална.

Песента е продукт на двама от членовете на групата. Единият от тях написва началото на песента, вдъхновен от приятелката си. Двамата трябва да излязат заедно една вечер, но той е извикан да записва в студиото. Тя го насърчава да отиде, защото по-късно може да съжалява, ако не го направи. Той забелязва тъгата в очите ѝ, когато прави този жест на подкрепа и така се появяват сърдечните стихове от началото на песента.

Междувременно друг от членовете на групата написва песен, изпълнена с копнеж по бъдещата му съпруга, която той мисли, че ще го напусне. От техните отношения се появява припева на бъдещия хит - "Without you".

