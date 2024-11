Влюбени и красиви: Хю Грант и съпругата му на червения килим

Х ю Грант донесе своя характерен чар в Берлин в неделя вечерта, когато присъства на премиерата на последния си филм „Еретик“ в Astor Film Lounge.

Хю Грант, по-очарователен от всякога, на премиерата на „Еретик“ в Grand Rex

64-годишният актьор, който изпълнява ролята на зловещия г-н Рийд в завладяващия хорър трилър, беше придружен от елегантната си съпруга, 41-годишната Анна Еберщайн. Двойката изглеждаше толкова влюбена, когато стъпи на червения килим.

