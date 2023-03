Хю Грант призна кой е филмът, с който не се гордее

Х ю Грант призна за избор в кариерата си, с който не се гордее. 62-годишният британски актьор беше гост в епизод на предаването "Късното шоу с Джеймс Кордън", където участва в забавна игра с колегата си Крис Пайн, от филма „Подземия и дракони“.

По време на играта Грант трябваше да назове филма, който би изтрил от филмографията си в IMDB. Запазването на това в тайна щеше да му коства хапка овчарки пай с майонеза от червеи.

След като се пошегува: „С радост бих скъсал CV-то и IMDB страницата си, тъй като и без това от десетилетия специализирам в лошата игра“, той разкри името на лентата и посочи, че това е „Дамата и разбойникът“, от 1988г., в която той играе лорд Луциус Вейн.

