Хю Грант обмислял да става политик

Б ританският актьор Хю Грант призна, че е обмислял да започне кариера в политиката, преди да преразгледа това поради натиска, с който се сблъскват политиците.

Говорейки пред Entertainment Weekly за ролята си в минисериала с политическа сатира „Режимът“, Грант, който играе политик на екрана, беше попитан дали някога се е забавлявал с мисълта да влезе в политиката в реалния живот.

Actor Hugh Grant contemplates politics after activism in UK; wife's mother advises against due to lack of effectiveness. https://t.co/rhL0RvV8YB