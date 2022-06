Руси коси и бронзов тен: Марго Роби и Райън Гослинг в "Барби"

Р озово, розово и още розово... В момента се снима дългоочакваната романтична комедия "Барби" на режисьора Грета Гъруиг, която ще излезе през юли 2023 г.

Марго Роби влиза в образа на красивата русокоска, а Райън Гослинг - в образа на Кен.

Наскоро Warner Bros. Pictures публикуваха първи снимки от снимачната площадка, на които виждаме двамата главни герои, изглеждащи зашеметяващо.

Margot Robbie and Ryan Gosling on the set of Greta Gerwig’s BARBIE pic.twitter.com/VpXD4bEFEF

Сега обаче получихме и още нови снимки, които са дори по-вълнуващи! На снимките виждаме Барби и Кен рамо до рамо, усмихнати и щастливи.

Освен Марго Роби и Райън Гослинг актьорският състав на филма включва и Кейт Маккинън, Александра Шип, Америка Ферера, Симу Лиу, Хари Неф и Уил Феръл. Режисьорът Грета Гервиг е и съавтор на сценария заедно с партньора си Ноа Баумбах.

First look at Bronco Henry in the Barbie movie. pic.twitter.com/2SSyf3NVvJ