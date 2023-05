Костенурка, която си спечели прякора "Дебелозавър", стана хит в социалните мрежи (ВИДЕО)

В идео на костенурка в Чикаго, която си спечели прякора "Дебелозавър", стана хит в социалните мрежи, съобщи АП. Охраненото влечуго е заснето, докато си почива насред водата, предаде БТА.

Chicago River Snapper aka Chonkosaurus. Great to see this beast thriving here on what was once such a toxic river, but is slowly getting cleaned up & restored. Somebody planted a bunch of native plants up the river from here, too. I can only wonder this things been eating. pic.twitter.com/u6bhlpo4p5