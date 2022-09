Костенурка с две глави в Швейцария навърши 25 години (СНИМКИ)

К остенурка с две глави, живееща в Швейцария, отбеляза 25-ия си рожден ден, благодарение на големите грижи, полагани за нея, предаде ДПА.

Животното, кръстено Янус, е отглеждано в Природонаучния музей в Женева и се е превърнало в негов талисман. По случай рождения си ден то бе изкъпано с четка за зъби.

Живите двуглави "чудовища"

Това обаче не е необичайно: животното от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) се мие всеки ден, редовно се масажира, глези се със специална диета и се наблюдава общото й състояние.

📸 TWICE AS NICE: Janus, a two-headed Greek turtle named after the Roman god with two heads, has her teeth brushed ahead of her 25th birthday at the Natural History Museum in Geneva. https://t.co/pYyHYiP0z9 pic.twitter.com/jMV6z7uIDq