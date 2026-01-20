Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Д ейвид Бекъм отказа да отговори на въпроси, свързани с язвителната тирада на сина му Бруклин Бекъм срещу него и съпругата му Виктория Бекъм, пише Page Six.

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Репортер на Sky News се обърна към футболиста с въпроса: „Дейвид, имаш ли съобщение за Бруклин тази сутрин?“ Бившият професионален спортист, който позираше за снимки с фенове по време на 56-ата годишна среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, Швейцария, за кратко обърна глава към журналиста, след което продължи напред, без да отговори.

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

50-годишният Дейвид не се обърна назад и когато репортерът отново го попита: „Дейвид, разочарован ли си, че семейният бизнес се разпространява публично?“

Бившият халф и 51-годишната Виктория все още не са коментирали многослайдовата тирада на Бруклин в Instagram Story, публикувана в понеделник, в която 26-годишният футболист критикува уж „контролиращите“ си родители.

Нарушавайки мълчанието си след години на слухове за напрежение, Бруклин написа: „Не искам да се помирявам със семейството си.“

Той обвини Дейвид и Виктория, че „безкрайно се опитват да разрушат връзката му“ със съпругата му Никола Пелц, както и че „многократно канят жени от миналото му“, за да накарат него и актрисата да се чувстват „неудобно“.

Watch the awkward moment David Beckham is asked about son Brooklyn’s scathing tirade https://t.co/Dvt05eVr7r pic.twitter.com/QCgJ0irU5L — Page Six (@PageSix) January 20, 2026

„Въпреки това, все пак пътувахме до Лондон за рождения ден на баща ми [през май 2025 г.] и ни отказаха цяла седмица, докато чакахме в хотелската си стая, опитвайки се да планираме качествено време с него“, твърди Бруклин. „Той отказваше всичките ни опити, освен ако не беше на голямото му парти за рожден ден със сто гости и камери на всеки ъгъл.“

Той добави: „Когато най-накрая се съгласи да ме види, беше при условие, че Никола не бъде поканена. Това беше шамар в лицето. По-късно, когато семейството ми пътува до Лос Анджелис, те изобщо отказаха да ме видят.“

Звездата от „Cookin' With Brooklyn“ отправи критики и към Виктория, обвинявайки я, че е „отменила изработката на сватбената рокля на Никола в последния момент“, както и че е „танцувала неподходящо върху него“ по време на церемонията.

Освен това Бруклин защити партньорката си и отхвърли „обратната“ идея, че именно Пелц го „контролира“, докато семейната вражда продължава.

Sir David Beckham has refused to answer questions on his relationship with his son at the World Economic Forum in Davoshttps://t.co/5ynpG6PerE — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

„През по-голямата част от живота си бях контролиран от родителите си. Израснах с непреодолима тревожност“, твърди той. „За първи път в живота си, откакто се отделих от семейството си, тази тревожност изчезна. Събуждам се всяка сутрин благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение.“

Бруклин и Пелц са заедно от 2019 г., а три години по-късно сключиха брак във Флорида.

Двойката поднови брачните си обети през август 2025 г. — церемония, за която Бруклин написа, че е имала за цел да „създаде нови спомени от сватбения ни ден, които ни носят радост и щастие, а не тревожност и срам“.

Източници твърдят, че „всичко, което Бруклин е казал в изявлението си, е вярно“, „колкото и да звучи безумно и неуравновесено“.

По отношение на „точката на пречупване“, която е накарала Бруклин най-накрая да проговори публично, се посочва, че заглавия, които „не бяха верни“, са били „последната капка“ за двойката.