Любопитно

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

20 януари 2026, 16:23
Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си
Източник: Getty Images

Д ейвид Бекъм отказа да отговори на въпроси, свързани с язвителната тирада на сина му Бруклин Бекъм срещу него и съпругата му Виктория Бекъм, пише Page Six.

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Репортер на Sky News се обърна към футболиста с въпроса: „Дейвид, имаш ли съобщение за Бруклин тази сутрин?“ Бившият професионален спортист, който позираше за снимки с фенове по време на 56-ата годишна среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, Швейцария, за кратко обърна глава към журналиста, след което продължи напред, без да отговори.

50-годишният Дейвид не се обърна назад и когато репортерът отново го попита: „Дейвид, разочарован ли си, че семейният бизнес се разпространява публично?“

Бившият халф и 51-годишната Виктория все още не са коментирали многослайдовата тирада на Бруклин в Instagram Story, публикувана в понеделник, в която 26-годишният футболист критикува уж „контролиращите“ си родители.

Нарушавайки мълчанието си след години на слухове за напрежение, Бруклин написа: „Не искам да се помирявам със семейството си.“

Той обвини Дейвид и Виктория, че „безкрайно се опитват да разрушат връзката му“ със съпругата му Никола Пелц, както и че „многократно канят жени от миналото му“, за да накарат него и актрисата да се чувстват „неудобно“.

„Въпреки това, все пак пътувахме до Лондон за рождения ден на баща ми [през май 2025 г.] и ни отказаха цяла седмица, докато чакахме в хотелската си стая, опитвайки се да планираме качествено време с него“, твърди Бруклин. „Той отказваше всичките ни опити, освен ако не беше на голямото му парти за рожден ден със сто гости и камери на всеки ъгъл.“

Той добави: „Когато най-накрая се съгласи да ме види, беше при условие, че Никола не бъде поканена. Това беше шамар в лицето. По-късно, когато семейството ми пътува до Лос Анджелис, те изобщо отказаха да ме видят.“

Звездата от „Cookin' With Brooklyn“ отправи критики и към Виктория, обвинявайки я, че е „отменила изработката на сватбената рокля на Никола в последния момент“, както и че е „танцувала неподходящо върху него“ по време на церемонията. 

Освен това Бруклин защити партньорката си и отхвърли „обратната“ идея, че именно Пелц го „контролира“, докато семейната вражда продължава.

„През по-голямата част от живота си бях контролиран от родителите си. Израснах с непреодолима тревожност“, твърди той. „За първи път в живота си, откакто се отделих от семейството си, тази тревожност изчезна. Събуждам се всяка сутрин благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение.“

Бруклин и Пелц са заедно от 2019 г., а три години по-късно сключиха брак във Флорида.

Двойката поднови брачните си обети през август 2025 г. — церемония, за която Бруклин написа, че е имала за цел да „създаде нови спомени от сватбения ни ден, които ни носят радост и щастие, а не тревожност и срам“.

Източници твърдят, че „всичко, което Бруклин е казал в изявлението си, е вярно“, „колкото и да звучи безумно и неуравновесено“.

По отношение на „точката на пречупване“, която е накарала Бруклин най-накрая да проговори публично, се посочва, че заглавия, които „не бяха верни“, са били „последната капка“ за двойката.

Дейвид Бекъм Бруклин Бекъм Семейна вражда Виктория Бекъм Публични обвинения Отказ за коментар Отчуждение Контролиращи родители Никола Пелц Световен икономически форум
Последвайте ни

По темата

ЦИК заличи четири партии от

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 11 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 10 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 10 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 26 минути

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Свят Преди 28 минути

Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 1 час

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 1 час

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Свят Преди 2 часа

ТАСС прогнозира коалиционно правителство с премиер Румен Радев

Еманюел Макрон

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Свят Преди 2 часа

МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас

България Преди 2 часа

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 2 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 2 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 2 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 2 часа

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 2 часа

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Любопитно Преди 2 часа

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Свят Преди 2 часа

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

България Преди 3 часа

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Сами Хосни кара ски във Франция

Edna.bg

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Edna.bg

Болни "гробари" провалиха мач на Ботев Пловдив, търсят спешно нов съперник

Gong.bg

Бивш треньор на Мароко попиля Браим Диас: Неуважение към цял един народ

Gong.bg

ЦИК заличи четири партии от коалиция "БСП - Обединена левица"

Nova.bg

Силна геомагнитна буря удари Земята

Nova.bg