Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

13 януари 2026, 12:31
Източник: Getty

Б руклин Бекъм, син на Дейвид и Виктория Бекъм, е прекратил комуникацията с родителите си, осъществявайки я само чрез адвокати. Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му. Бруклин е споделил пред свои приятели, че би оценил опитите за помирение да се провеждат „лично“, а не пред публичното око, предаде Page Six.

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Според информация на The Mirror, 26-годишният Бруклин е изпратил официално писмо до 50-годишния Дейвид и 51-годишната Виктория миналото лято, тъй като „молбите“ му да спрат да публикуват негово съдържание са били пренебрегвани. „Това е водело до проблеми с психичното му здраве... и е било с цел да се защити“, твърди източникът. Въпреки полученото писмо, ситуацията е ескалирала, когато Виктория „харесала“ една от снимките на сина си. Освен това, певицата от "Spice Girls" и Дейвид споделиха ретро снимка на Бруклин по време на коледните празници.

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Бруклин оттогава е блокирал родителите си в социалните мрежи, като един източник добавя, че един от основните му проблеми е, че те все още го възприемат като дете. От страна на Бруклин, Виктория и Дейвид не са получени коментари. Актуализацията за враждата на семейство Бекъм идва, след като Daily Mail съобщи, че Бруклин и родителите му са си разменили писма чрез своите юридически екипи миналото лято. Според изданието, Бруклин е казал на бившия футболист и певицата от Spice Girls, че не иска те да публикуват или говорят за него в социалните медии, заявявайки, че трябва да общуват с него единствено чрез адвокатите си.

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

Твърди се, че искането е произлязло от предполагаеми разговори за съпругата му Никола Пелц, която е била описвана като контролираща и го е държала като „заложник“. „На Дейвид беше казано да разговаря с тях чрез [адвокатска кантора] Schillings“, твърди вътрешен източник. „Това беше единственият начин за тях да комуникират.“ Нещо повече, наскоро семейство Бекъм пренесе враждата си в социалните мрежи, като синът на Виктория и Дейвид – Круз, заяви, че Бруклин ги е блокирал миналия месец.

По онова време 20-годишният Круз отговаряше на публикации, твърдящи, че известните му родители са премахнали Бруклин от Instagram, пишейки: „НЕ Е ВЯРНО. Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следват сина си. Нека да уточним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“

Бруклин и Пелц подновиха враждата си с клана Бекъм, когато решиха да не присъстват на партито за 50-ия рожден ден на Дейвид през май. Бившият спортист и Виктория също не присъстваха на церемонията по подновяване на обетите на двойката през август. Оттогава се съобщава, че Бруклин „няма интерес“ да се помирява със семейството си и „е наистина фокусиран върху това да живее спокоен, бездраматичен живот“ със съпругата си.

Източник: Page Six    
