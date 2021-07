Първи постери на героите в "Домът на Gucci", вижте Лейди Гага като Патриция Реджани

П убликуваха първи постери на героите във филма на Ридли Скот "Домът на Gucci".

Главните роли са поверени на Лейди Гага, Адам Драйвър, Ал Пачино, Джаред Лето, Джереми Айрънс.

Сред актьорския състав е и Салма Хайек.

Лентата, режисирана от легендарния Ридли Скот, проследява събития, свързани с убийството на Маурицио Гучи - бивш ръководител на легендарната модна къща "Гучи".

Вдъхновен от шокиращата истинска история на империята зад италианската модна къща "Gucci", филмът ще разкрие на зрителите какво означава да носиш това име, каква е неговата цена и колко далеч би стигнало едно семейство, за да получи контрол и власт. Ще станем свидетели на три десетилетия, изпълнени с любов, упадък, амбиция, предателства и отмъщение, водещи до трагичен край – убийство.

В центъра на историята е чаровната и интелигентна Патриция, която е омъжена за Маурицио Гучи – внук на създателя на Gucci и един от наследниците на компанията. Докато навигира натовареното с изключително високи залози развитие на иконичната марка, Патриция се бори с всички сили за надмощие над основните фигури в семейния бизнес, включително нейния съпруг, хитрия му чичо Алдо, предприемчивия му братовчед Паоло и старомодния му баща Родолфо.

Снимките към филма започнаха през февруари 2021 г. в Италия.

Лентата е снимана из Гресоне Сен Жан и Гресоне Ла Трините, както и Флоренция, Комо и Милано.

"Домът на Gucci" е биографичен, криминален киноразказ, базирана на книгата "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" (2001 г.) на Сара Гей Фордън.

Очаква се премиерата на филма да бъде на 24 ноември 2021 г. А в България лентата се очаква на 26 ноември в кината.