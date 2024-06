Вижте как Тайсън Фюри лази пиян пред бар (ВИДЕО)

Б ившият световен шампион в тежка категория в бокса Тайсън Фюри, който е един от най-популярните спортисти във Великобритания в момента, беше заснет да лази пиян на тротоара пред бар, предава NOVA.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7