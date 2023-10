Вирусът на долината Каш: Какво представлява и как се разпространява

В ирусът от долината на Каш - инфекция, пренасяна от комари, която засяга предимно овцете - може да представлява по-голяма заплаха за хората в САЩ, отколкото се смяташе досега, съобщават здравните власти, като е възможно да зарази до 18% от населението

В констатациите, представени на срещата на Американското дружество по тропическа медицина и хигиена, които все още не са рецензирани, изследователите описват няколкото случая, които са се появили в цялата страна, както и тест, който може да помогне за откриването му.

Cache Valley: The Mosquito-Borne Virus That May Be Emerging In The UShttps://t.co/4AtZFGnSRG — IFLScience (@IFLScience) October 20, 2023

"Не знаем много за него, има само седем документирани случая", казва пред HealthDay микробиологът от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) Аманда Калверт.

Всичките седем лица са развили или инфекция на гръбначния мозък, наречена енцефалит, или мозъчна инфекция, наречена менингит, и са имали предшестващи заболявания, засягащи имунната им система. Трима от тях са починали, а другите четирима са имали трайни последици.

Въпреки това CDC подозира, че е възможно да са се заразили до 18% от хората в страната.

Какво представлява вирусът на долината Каш?

Открит в района на долината Каче през 1956 г., вирусът се среща най-вече при овцете, но може да засегне и елени, говеда и коне.

Той се разпространява сред хората чрез заразени комари и може да причини заболяване с висока температура или, както в седемте документирани случая в САЩ, по-тежко заболяване като енцефалит или менингит.

При агнетата причинява мъртво раждане и вродени дефекти; все още обаче не е известно дали има същия ефект при хората, казва Калвърт.

Вирусът на долината на Каш не е заразен - не можете да го хванете чрез кашляне, кихане, докосване или друг контакт с някой, който е заразен, а само от ухапване от комар. Той е открит в много видове комари, но кои са основните виновници за разпространението на вируса сред хората, засега не е известно.

Diseases transmitted by mosquitoes are rising. #VectorBorneDiseases can make ppl sick. Don’t miss CDC poster presentations at @ASTMH #TropMed23 today.



Dive into:

🦟 Dengue

🦟 Cache Valley virus

🦟 Malaria & yellow fever pic.twitter.com/KBzxDH6IZa — CDC Emerging Infections (@CDC_NCEZID) October 19, 2023

Какви са симптомите?

Повечето хора имат леки симптоми или изобщо не получават такива, казва Калвърт. Но тези, които ги получат, могат да имат треска, главоболие, гадене, повръщане, умора, а понякога и обрив. Ако инфекцията се развие в тежко заболяване (менингит или енцефалит), хората могат да съобщят и за скованост на врата, объркване, загуба на координация, затруднен говор или припадъци.

Според CDC симптомите могат да се появят от няколко дни до две седмици след ухапване от комар, въпреки че точният инкубационен период не е известен.

Има ли лечение?

Понастоящем няма лекарства за предотвратяване или лечение на инфекция с вируса на долината на Каш. Грижата обикновено се състои в облекчаване на симптомите с болкоуспокояващи, както и в осигуряване на много почивка и течности.

За щастие, скринингът за инфекция може би ще се подобри, тъй като CDC е разработила нов тест за определяне на кръвните антитела срещу вируса. В момента той се валидира, но се надяваме, че в близко бъдеще ще бъде предоставен на щатските здравни служби, обяснява Калвърт. Когато това се случи, експертите ще получат по-добра представа за това дали последните случаи на заразяване са повод за безпокойство.

"Не знаем много за това", каза Калвърт. "Така че все още не знаем дали това е нарастваща заплаха за общественото здраве, но всеки трябва винаги да има предвид да предпазва себе си и близките си от ухапвания от комари и кърлежи."

Cache Valley Virus: Another Mosquito-Borne Illness Making Inroads in U.S. https://t.co/rcyVBurGxd pic.twitter.com/SzQfs6ru34 — 4RXCard (@4rxcard) October 19, 2023

Как да се предпазите от вируса на долината на Каш

Единственият начин да се предпазите от вируса на долината Каш е да предотвратите ухапванията от комари на първо място. За тази цел CDC препоръчва: да използвате репелент против насекоми, да носите свободно облекло с дълги ръкави и да се опитате да държите комарите извън къщата, като използвате екрани или затваряте прозорците и вратите.

Калвърт добави, че хората, които са с отслабен имунитет или приемат лекарства за потискане на имунната система, трябва да полагат допълнителни грижи, за да се предпазят през топлите месеци.

Ако смятате, че вие или член на семейството ви може да е болен от вируса на Кеш Вали, CDC съветва да се консултирате с вашия доставчик на здравни услуги.

Изследването беше представено в четвъртък на срещата на Американското дружество по тропическа медицина и хигиена.