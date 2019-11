Киану Рийвс шокира социалните мрежи. Това ли е новото му гадже?

И звинете, дами, но Киану Рийвс най-вероятно вече е обвързан.

Само преди дни актьорът присъства на бляскавото събитие LACMA Art + Film Gala в Лос Анджелис, Калифорния, придружаван от художничката Александра Грант.

Двамата се държаха за ръце пред десетките камери и това предизвика много коментари и хипотези в социалните мрежи.

46-годишната Грант и обичаният от поколения актьор не се познават от скоро.

Александра и Киану се срещат за пръв път през 2011 г., когато работят заедно върху общ проект.

Книгата „Ода за щастието” включва събрани произведения на Киану и илюстрации, направени от Грант.

Актьорът и художничката са работели заедно и по други проекти, но отношенията им винаги са оставали в кръга на приятелството.

Keanu Reeves goes public with his first girlfriend in DECADES https://t.co/yTjRM2H6R5