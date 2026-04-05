Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Вениамин разкрива дълбоката си вътрешна травма: „Имам травма със сигурност – страхът да остана без средства. Това е един от най-големите ми страхове“, заявява той.

Детство в лишения и първи уроци

Певецът Вениамин признава, че е израснал в тежки финансови условия в бургаския квартал Крайморие. Семейството му често е изпитвало сериозни лишения, включително липса на храна.

Източник: „Храмът на историите”

„Много често нямахме пари какво да сложим на масата“, разказва той.

Един от най-ярките му спомени е свързан с случайна среща на улицата, когато непозната жена му подарява картоф, след като чува, че семейството му няма храна.

„Това беше толкова щастлив момент за мен“, казва Вениамин.

Още като дете започва да търси начини да се справя сам – на шест години продава вещи на автобусна спирка, за да си купи храна.

Източник: „Храмът на историите”

Страхът от бедност остава

Въпреки че не възприема детството си като травма в пълния смисъл, Вениамин признава, че страхът от липса на средства остава силно заложен в него.

„Имам травма със сигурност – страхът да остана без средства. Това е един от най-големите ми страхове“, казва той.

Източник: „Храмът на историите”

Загуби и тежки изпитания в семейството

В тийнейджърските си години певецът преживява поредица от тежки загуби – смъртта на вуйчо му, както и на баба и дядо му.

Той определя убийството на своя вуйчо като „изключително хладнокръвно“, като допълва, че извършителят е излязъл на свобода пет години по-късно.

„До ден днешен не мога да си обясня защо Бог го допусна“, казва Вениамин.

След трагедиите той поема ролята на опора в семейството, докато баща му е в чужбина, а майка му е в тежко състояние.

„Трябваше да бъда главата на семейството“, споделя той.

Източник: „Храмът на историите”

Паник атаки след натрупан стрес

Няколко години по-късно преживените събития дават отражение върху психическото му състояние. Вениамин започва да получава паник атаки, които постепенно се засилват.

„Започна с чувство за нереалност, после стана всекидневно – на всеки два-три часа“, разказва той.

Състоянието му налага лечение, включително прием на медикаменти в продължение на шест месеца.

Трудности в личния живот

Певецът признава, че преживените травми влияят и върху личните му отношения.

„По-скоро ме е страх да обичам“, казва той.

Според него тази тема остава трудна за обсъждане, тъй като е свързана с неизлекувани емоционални рани.

Музиката като спасение

Вениамин определя музиката като ключова за преодоляването на трудностите, включително и периодите на изолация в училище, където е бил обект на подигравки.

„Музиката ме спаси в моментите, в които бях пренебрегван“, казва той.

Новият му албум е опит да изрази търсенето на собствената си идентичност.

„Този албум е моето търсене на автентичното аз“, обяснява изпълнителят.

Той посочва песента „Феникс“ като най-личната, свързана с преодоляването на съмненията и започването на нов етап в живота му.

Вярата като водеща сила

Вениамин подчертава, че вярата играе централна роля в живота му и в музиката му.

„Искам напълно да служа на Бог и да говоря чрез музиката си“, казва той.

По думите му стремежът към искреност и автентичност е водещ както в личния, така и в професионалния му път.

Пълната версия на интервюто с Вениамин може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.