Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

Певецът разказва за бедното си детство, загубите в семейството и битката с паник атаките

5 април 2026, 10:25
Мисията „Артемис II”: НАСА показа още кадри, заснети от Космоса

Мисията „Артемис II”: НАСА показа още кадри, заснети от Космоса
Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува

Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува
Макс от Hell’s Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)

Макс от Hell’s Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)
Пламена за ”Капките” и пътя от училищната сцена до големите концерти

Пламена за ”Капките” и пътя от училищната сцена до големите концерти
Маргарита от Hell’s Kitchen: Бях бясна, защото никой от участниците не ме приемаше! (ВИДЕО)

Маргарита от Hell’s Kitchen: Бях бясна, защото никой от участниците не ме приемаше! (ВИДЕО)
Темпераментната Маргарита напусна Hell’s Kitchen

Темпераментната Маргарита напусна Hell’s Kitchen
Симона от Hell’s Kitchen: Влязох в предаването, за да се уча от шеф Ангелов, а не за да ставам инфлуенсър! (ВИДЕО)

Симона от Hell’s Kitchen: Влязох в предаването, за да се уча от шеф Ангелов, а не за да ставам инфлуенсър! (ВИДЕО)
Отдаваме почит на двама светци днес, кой има имен ден

Отдаваме почит на двама светци днес, кой има имен ден

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Вениамин разкрива дълбоката си вътрешна травма: „Имам травма със сигурност – страхът да остана без средства. Това е един от най-големите ми страхове“, заявява той.

  • Детство в лишения и първи уроци

Певецът Вениамин признава, че е израснал в тежки финансови условия в бургаския квартал Крайморие. Семейството му често е изпитвало сериозни лишения, включително липса на храна.

„Много често нямахме пари какво да сложим на масата“, разказва той.

Един от най-ярките му спомени е свързан с случайна среща на улицата, когато непозната жена му подарява картоф, след като чува, че семейството му няма храна.

„Това беше толкова щастлив момент за мен“, казва Вениамин.

Още като дете започва да търси начини да се справя сам – на шест години продава вещи на автобусна спирка, за да си купи храна.

  • Страхът от бедност остава

Въпреки че не възприема детството си като травма в пълния смисъл, Вениамин признава, че страхът от липса на средства остава силно заложен в него.

„Имам травма със сигурност – страхът да остана без средства. Това е един от най-големите ми страхове“, казва той.

  • Загуби и тежки изпитания в семейството

В тийнейджърските си години певецът преживява поредица от тежки загуби – смъртта на вуйчо му, както и на баба и дядо му.

Той определя убийството на своя вуйчо като „изключително хладнокръвно“, като допълва, че извършителят е излязъл на свобода пет години по-късно.

„До ден днешен не мога да си обясня защо Бог го допусна“, казва Вениамин.

След трагедиите той поема ролята на опора в семейството, докато баща му е в чужбина, а майка му е в тежко състояние.

„Трябваше да бъда главата на семейството“, споделя той.

  • Паник атаки след натрупан стрес

Няколко години по-късно преживените събития дават отражение върху психическото му състояние. Вениамин започва да получава паник атаки, които постепенно се засилват.

„Започна с чувство за нереалност, после стана всекидневно – на всеки два-три часа“, разказва той.

Състоянието му налага лечение, включително прием на медикаменти в продължение на шест месеца.

  • Трудности в личния живот

Певецът признава, че преживените травми влияят и върху личните му отношения.

„По-скоро ме е страх да обичам“, казва той.

Според него тази тема остава трудна за обсъждане, тъй като е свързана с неизлекувани емоционални рани.

  • Музиката като спасение

Вениамин определя музиката като ключова за преодоляването на трудностите, включително и периодите на изолация в училище, където е бил обект на подигравки.

„Музиката ме спаси в моментите, в които бях пренебрегван“, казва той.

Новият му албум е опит да изрази търсенето на собствената си идентичност.

„Този албум е моето търсене на автентичното аз“, обяснява изпълнителят.

Той посочва песента „Феникс“ като най-личната, свързана с преодоляването на съмненията и започването на нов етап в живота му.

  • Вярата като водеща сила

Вениамин подчертава, че вярата играе централна роля в живота му и в музиката му.

„Искам напълно да служа на Бог и да говоря чрез музиката си“, казва той.

По думите му стремежът към искреност и автентичност е водещ както в личния, така и в професионалния му път.

Пълната версия на интервюто с Вениамин може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

Северна Македония намали акцизите на горивата

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Как да се грижим за бременна котка

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

Слънцето изгрява за Цветница

След две години пауза: Кралското семейство отново заедно на Великден

От приятелство до любов като от приказка: Изи от Hell's Kitchen показа мъжа до себе си

Български национал гледа от пейката как отборът му крачи към титлата на Гърция

Интер разкъса Рома в специална вечер за Лаутаро Мартинес

Отново поскъпване на основни хранителни стоки на борсите

Тръмп даде ултиматум на Иран до вторник вечер да отвори Ормузкия проток

