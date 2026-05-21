Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

У нгарският премиер Петер Мадяр заяви днес, че когато войната в Украйна приключи, целият Европейски съюз (ЕС) ще се върне към закупуване на руски газ, защото е по-евтин от този, доставян по море, предава "Фокус".

В интервю за полския вестник ''Жечпосполита" той отбелязва, че планира да работи върху диверсификацията на покупките на енергия и че ще обърне специално внимание на осигуряването на сигурността на доставките, като се вземат предвид цените на суровините.

В отговор на твърдението, че Унгария продължава да внася газ и петрол от Русия, което помага за финансирането на войната с Украйна, Мадяр заяви, че дори след победата на неговата партия ''Тиса'' на изборите в Унгария географията не се е променила.

''Русия ще остане там, където е. точно както Унгария и Полша. Получих мандат от унгарския народ да постигнем възможно най-голяма диверсификация на нашите енергийни източници, със специален акцент върху осигуряването на сигурността на доставките. Но също така да се вземе предвид и цената на суровините'', заяви премиерът на Унгария.