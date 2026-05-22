Зрелостниците се явяват на втората задължителна матура

НС разглежда възстановяване на антикорупционната комисия

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Съдът пусна обвинените в имотни измами

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

В 1434 училища днес, 22 май, се провежда втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството.

След това, отново в зала 5 на МОН, ще бъде изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията.

Началото и на двата изпита е 8:30 ч.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. 

Следват географията и икономиката с 1810 заявления, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за предметите физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, химия и опазване на околната среда - 165, съобщиха от пресцентъра на МОН.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя в 783 училища в страната. „Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача от матурата по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“. Тестът включваше 41 задачи, като последната беше за написването на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе.

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, се използва химикалка, която пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки. Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити, при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище, съобщиха преди седмица от образователното министерство.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Шефът на полицията в Сърбия е арестуван, откриха тяло в бъчва

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Радев назначи петима нови заместник-министри

15 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с две жертви

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл"

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

